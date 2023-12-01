Denizli'de Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren şüpheli İzmir'de yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişi, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, İzmir'de saklandığı otelde polis tarafından yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren aynı ülke vatandaşı şüpheli, İzmir'de saklandığı otelde yakalandı.

Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın dairesinde çıkan kavgada Hüseyin Amiri'yi (24) bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, şüphelinin, Amiri'nin arkadaşı yine Afganistan uyruklu A.N. olduğunu belirledi. Zanlı, İzmir'de gizlendiği bir otelde gözaltına alındı.

Denizli'ye getirilen A.N. ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay

Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede oturan Hüseyin Amiri (24), önceki gün evine gelen bir kişi tarafından bıçaklanmıştı.

Sokağa çıkarak yardım isteyen Amiri, olay yerinde yaşamını yitirmişti.