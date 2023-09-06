Denizli'de 72 Kilogram Esrar ve 360 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir adreste 72 kilogram kubar esrar ve 360 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 72 kilogram kubar esrar ve 360 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste esrar yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler çalışma çerçevesinde 72 kilogram kubar esrar ve 360 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Öte yandan operasyonda 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa