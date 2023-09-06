Denizli'de 72 Kilogram Esrar ve 360 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir adreste 72 kilogram kubar esrar ve 360 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli de gözaltına alındı.