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Denizli'de 7 hükümlü yakalandı

Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale, Merkezefendi, Honaz, Çivril ve Tavas ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, toplam 59 suçtan kayıtları bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.