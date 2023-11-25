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Denizli'de 7 hükümlü yakalandı

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Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale, Merkezefendi, Honaz, Çivril ve Tavas ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, toplam 59 suçtan kayıtları bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale, Merkezefendi, Honaz, Çivril ve Tavas ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, toplam 59 suçtan kayıtları bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli JASAT Güvenlik Ceza Operasyon 3. Sayfa Haberler

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