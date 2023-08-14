Denizli'de 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Denizli'de 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aşınan 6 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aşınan 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos - 13 Ağustos tarihleri arasında yapılan ayrı ayrı operasyonlarda 3,5 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 18 adet sentetik ecza hap, 20 gram eroin, 1 adet tabanca, 5 adet mermi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 19 bin 975 bin TL nakit para ele geçirdi. Öte yandan yapılan operasyonlarda 6 uyuşturucu satıcısı şüphelisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ