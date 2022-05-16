Denizli'de 6 FETÖ'cü yakalandı - Haberler

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Denizli'de 6 FETÖ'cü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'de 6 FETÖ'cü yakalandı

Denizli'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 6 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 6 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 3 şüpheli, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ise hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye ve örgüte bilerek, isteyerek yardım eden ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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