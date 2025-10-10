Denizli'de 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ekim – 9 Ekim 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bilişim sistemleri dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, kasten öldürme ve kasten yaralama ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından toplam 3 şahsı yakaladı. Bu kişilerden birinin 39 yıl, bir diğerinin 11 yıl 6 ay 25 gün, bir diğerinin ise 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 17 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahsı yakaladı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de aynı suçtan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakalayarak adalete teslim etti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ise insan ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası kesinleşmiş 1 kişiyi yakaladı.

Toplamda 6 şahsın yakalandığı operasyonların ardından, Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - DENİZLİ