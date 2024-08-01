Denizli'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Denizli'de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin yoğun müdahaleleriyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir binanın 5'inci katında elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören ev sahipleri panikle dışarıya çıktı. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, apartmanda maddi hasar oluştu.

Yangında büyük çaba sarf eden itfaiye ekiplerine vatandaşlar ayran ikram etti. - DENİZLİ