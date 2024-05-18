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Denizli'de 5 Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

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Denizli'de 2023 yılından itibaren meydana gelen 5 farklı ikamet hırsızlığında toplamda 9 bin 2000 TL para, altın ve kurusıkı tabanca çalan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Denizli'de 5 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Denizli'de 2023 yılından itibaren meydana gelen 5 farklı ikamet hırsızlığında toplamda 9 bin 2000 TL para, altın ve kurusıkı tabanca çalan ve 2 ayrı konut dokunulmazlığı ihlali suçunun faili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafında kıskıvrak yakalandı. Konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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