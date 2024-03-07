Üye Girişi
Haberler

Denizli'de 38 şüpheli yakalandı

Güncelleme:

Denizli'de farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleşen uygulamada 38 şüpheli yakalandı.

Denizli'de farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 128 personel, 51 ekibin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 38 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri kent genelinde aranan şahısları yakalanmasına yönelik 51 ekip ve 128 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak, gasp, kasten yaralama, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve mala zarar vermek suçlarından aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik olduğu öğrenildi. Uygulamalarda 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 10 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3, 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 20 ve haklarında adli dosya ile ilgili yakalanma kararı bulunan 13 şüpheli olmak üzere toplamda 38 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli? Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hilal Ayık kimdir? AK Parti Ankara- Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Serkan Toper kimdir? Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kaç yaşında, nereli? Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli? Deniz Köken kimdir? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli? TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? Abdurrahman Dursun kimdir? AK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun pankartları neden kaldırıldı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title