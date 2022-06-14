Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı - Haberler

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Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Denizli'de yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde yurt dışına kaçmayı planlayan 35 düzensiz göçmen ile 5 şüpheli yakalandı.

Denizli'de yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde yurt dışına kaçmayı planlayan 35 düzensiz göçmen ile 5 şüpheli yakalandı.

Türkiye'ye kaçak yollarla girerek yine aynı şekilde yurt dışına kaçmayı planlayan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için Denizli'de de denetimler aralıksız olarak sürüyor. Çalışmalarda yasal kalış sürelerini ihlal eden, izinsiz çalışan ve ayrıca suça karışarak halkın huzurunu bozup, kamu düzeni, kamu güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklu kişilere fırsat verilmiyor.

Denizli'de giriş çıkışlarında bulunan arama- kontrol noktalarında yapılan son denetimlerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları ve aynı yöntemle Muğla üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıkları tespit edilen 35 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım eden 5 organizatör yakalandı. İşlemleri tamamlan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörler hakkında ise "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Türkiye Göçmen 3. Sayfa Haberler

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