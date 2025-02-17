İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

Orduyu küplere bindiren görüntü: Yanıtımız hayli sert olacak
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Denizli'de 22 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denizli'de 22 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de polis, bir kamyonetin gizli bölmesinde piyasa değeri 22 milyon TL olan uyuşturucu madde yakaladı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Denizli'de polis ekiplerince kamyonetin gizli bölmesinde 22 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde ara sokakları kullanarak polisten gizlenmek isteyen kamyonet sürücüsü detaylı çalışma sonucu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, araçta yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan kağıda emdirilmiş 448 bin kullanımlık sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi
img

"Kıyamet bombaları" İsrail'de! İlk görüntüler geldi
img

Çalıştığı yerden 3 kilo altın çaldı, en bilindik bahaneye sığındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip olan biri var

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
Ergin Ataman'dan bir kupa daha! Yaptığı hareket geceye damga vurdu

Ezeli rakibini yenip kupayı aldı, yaptığı hareket geceye damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.