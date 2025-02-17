Denizli'de 22 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denizli'de polis ekiplerince kamyonetin gizli bölmesinde 22 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde ara sokakları kullanarak polisten gizlenmek isteyen kamyonet sürücüsü detaylı çalışma sonucu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, araçta yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan kağıda emdirilmiş 448 bin kullanımlık sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ