Denizli'de 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı

Denizli'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği denetimlerde kasten öldürme ve dolandırıcılık suçlarından haklarında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetimleri aralıksız olarak devam ediyor. Polis ekiplerinin bu kapsamda son 2 günde yaptığı çalışmalarda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yine Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ise hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim sevk edildi. - DENİZLİ