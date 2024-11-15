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Denizli'de 21 Yaşındaki Genç Tüfekle Hayatını Kaybetti

Denizli'de 21 Yaşındaki Genç Tüfekle Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde annesi tarafından odasında tüfekle vurulmuş halde bulunan 21 yaşındaki İsmail Can Ergin'in hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de 21 yaşındaki genç annesi tarafından odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde oğlunun odasından silah sesi duyarak içeriye giren anne oğlu İsmail Can Ergin'i (21), kanlar içerisinde yerde buldu. Annenin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonucu bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde İsmail Can Ergin'in tüfekle kafasına ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından 21 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tık Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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