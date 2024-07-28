Denizli'de 200 Karton Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Denizli'de İl Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda; bir araçta yaklaşık 200 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçunun önlenmesi hedefiyle ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 200 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık olaylarına yönelik uygulama yapıldı. Jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi JASAT tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli Veysel D. "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Şüpheli veysel D.'nin yakalanmamak için kaçak sigaraları çöp poşetine koyduğu görüldü. Yapılan operasyon ve aramalarda; 200 karton kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli Veysel D.'nin karakolda verdiği ifadeden sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. - DENİZLİ