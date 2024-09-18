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Denizli'de 19 Yaşındaki Suçlu 'Topal' Kıskıvrak Yakalandı

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Denizli'de 19 yaşında olmasına rağmen 39 suç kaydı bulunan ve 8 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Topal' lakaplı Polat B., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Denizli'de 19 yaşında olmasına rağmen 39 suç kaydı ve 8 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 'Topal' lakaplı şüpheli, jandarmanın titiz takibi sonucu saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan Polat B.'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Suç makinesinin peşine düşen jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Polat B.'nin izini bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından adım adım takip etti.

Kullandığı yöntemler nedeniyle "Topal" lakabıyla tanınan Polat B., JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek operasyonu sonucu Kocabaş Mahallesi'nde saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Daha 19 yaşında olmasına rağmen 39 suç kaydı ve 8 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Polat B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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