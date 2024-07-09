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Denizli'de 19 yaşındaki genç kız apart dairesinde ölü bulundu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarının haber alamadığı 19 yaşındaki genç kız, yaşadığı apart dairesinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarının haber alamadığı 19 yaşındaki genç kız, yaşadığı apart dairesinde ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokakta faaliyet gösteren bir apart dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apart dairesinde daire kiralayan 19 yaşındaki Aliye Hakan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Yardım talebi üzerine polis ekipler eşliğinde apart dairesine giren arkadaşları, genç kızı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aliye Hakan'ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ölüm nedeninin belirlenebilmesi için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili olarak Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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