Denizli'de 16 Yaşındaki Lise Öğrencisinden 4 Gündür Haber Alınamıyor

Denizli'de okula gidiyorum ayrıldığı evine bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden lise 10. Sınıf öğrencisi Canan Zeybek (16) Çarşamba günü evden okula gidiyorum diye çıktı. Akşam okuldan eve dönmeyen genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Ailenin tüm armalarına rağmen ulaşılamayan genç kız için, kayıp ihbarından bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Canan Zeybek için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor.

Aile, kızlarını görenlerin polise veya 0 543 870 24 55 nolu telefona haber vermelerini istedi. - DENİZLİ