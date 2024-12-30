Denizli'de 16 Yaşındaki Çocuk Evde Ölü Bulundu

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk ailesi tarafından evde ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evlerine dönen karı-koca 16 yaşındaki çocukları İ.S.K.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Ailenin feryatları üzerine eve gelen komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ