Denizli'de 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bulunan iki ev ile takip edilen otomobile eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda, 11 kilo 500 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa