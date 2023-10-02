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Denizli'de 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bulunan iki ev ile takip edilen otomobile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 11 kilo 500 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Denizli Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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