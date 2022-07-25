Denizli'de 10 on binlerce kaçak tütün malzemesi ele geçirildi - Haberler

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Denizli'de 10 on binlerce kaçak tütün malzemesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Denizli'de 10 on binlerce kaçak tütün malzemesi ele geçirildi

Denizli'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 10 binlerce kaçak tütün malzemesi ele geçirildi.

Denizli'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 10 binlerce kaçak tütün malzemesi ele geçirildi. Kaçak ürünlerin satışını yaptığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda, iş yerlerinde içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş sarma sigara satışı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu" çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı.

Yapılan operasyon ve aramalarda 30 bin adet kaçak makaron, 40 bin 800 adet kaçak sigara yapım malzemesi ele geçirildi. Kaçak ürünlerin satışını yaptığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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