Denizli'de 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Denizli'de 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'si maddi hasarlı, 39'u yaralanmalı olmak üzere toplam 111 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'si maddi hasarlı, 39'u yaralanmalı olmak üzere toplam 111 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 30 Nisan ile 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 18 bin 444 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 431 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 111 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 72'si yaralanmalı, 39'u maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 3 okul servisi denetlenirken, herhangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Denizli, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title