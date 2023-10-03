Denizli Çal'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 bin 500 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 bin 500 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 ikamet ve 1 araç üzerinde arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda 11 bin 500 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli Osman Fidan ve Fikret Berberoğlu ekiplerce gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ