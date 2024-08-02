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Denizli Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkıma başlandı

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Uzun yıllardır hizmet veren Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, değişen inşaat şartnamelerine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkıma başlandı. Yerine yeni bir İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılacak.

Denizli'ye uzun yıllardır hizmet eden Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yıkım çalışmalarına başladı.

Uzun yıllardan beri Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılan binanın yıkımına başlandı. Değişen inşaat şartnamelerine uygun olmadığı için yıkım kararı verilen binanın yerine yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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