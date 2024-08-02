Denizli Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkıma başlandı

Denizli'ye uzun yıllardır hizmet eden Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yıkım çalışmalarına başladı.

Uzun yıllardan beri Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılan binanın yıkımına başlandı. Değişen inşaat şartnamelerine uygun olmadığı için yıkım kararı verilen binanın yerine yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılacak. - DENİZLİ