Denizli Buldan'daki Orman Yangını Sonrası Kökler Yanmaya Devam Ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşanan orman yangını söndürüldü fakat köklerden hala dumanlar çıkmaya devam ediyor. Ekipler, yangının tekrar etmemesi için müdahale ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşanılan orman yangınının söndürülmesinin ardından halk arasında dikme diye tabir edilen kökler için için yanmaya devam ediyor.

Asırlık çam ve meşe ağaçlarının bulunduğu Karadere, Bostanyeri, Arıklar ile Geleyli tepesinde bulunan ormanlarda tüten dumanlara yangının tekrarlamaması için bölgede konuşlu bulunan Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Buldan İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ayrıca zaman zaman esen rüzgarla birlikte dumanlar artarken, yanık ağaç ve çıra kokusu Buldan'da hissediliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
