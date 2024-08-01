Denizli Buldan'da İlçe Stadının tribün kapısı yerinden söküldü

Denizli Buldan'da İlçe Stadının tribün kapısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerinden söküldü.

Buldan İlçe Stadında zaman zaman yaşanan çevre kirliliği, gürültü ve zarar verme olaylarına bir yenisi daha eklendi. Buldan İlçe Stadında tribün tarafında bulunan ve sahaya inişlerde kullanılan kapı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerinden söküldü. Yapılan ihbar üzerine şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tribünde inceleme yapan polis ekiplerinin failinin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi.

Her gece gürültü ve kirlilikten dolayı rahatsız olduklarını dile getiren çevre sakinlerinden Hasan Demir, "Stada gelen ve amacı kesinlikle spor yapmak olmayan kişiler her tarafına zarar veriyor. Kimisi yediğini içtiğini atıp gidiyor kimisi de kapısına tel örgülerine zarar veriyor. Gürültü zaten hiç bitmiyor. Bıktık usandık. Ne yapılması gerekiyorsa acilen yapılması gerekiyor" dedi. - DENİZLİ