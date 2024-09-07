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Denizli Aydın Otoyolunda Kaza: 5 Kişi Yaralandı

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Denizli Aydın otoyolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil arkadan gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyol uzun süre tek şeritten verildi.

Denizli Aydın otoyolunda kontrolden çıkan otomobil arkadan gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Denizli Aydın otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 68 DC 899 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şeridinden çıkarak ters döndü. Arkadan gelen 35PC205 plakalı hafif ticari araç aniden şeridine giren ve ters dönen otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk tedavileri yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kaza da yaralana 5 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyol polis ekiplerinin kontrolünde uzun süre tek şeritten verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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