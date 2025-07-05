Denizli-Aydın Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli-Aydın Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli-Aydın Otoyolunda mola veren bir aile, yanlışlıkla ters yöne giren otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli – Aydın Otoyolunda mola verdikleri dinlenme tesisinden çıkarken yanlışlıkla ters yöne giren otomobilin kamyonla çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün öğle saatlerde Denizli-Aydın Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mola verdikleri dinlenme tesisinden çıkarken, bir anlık dalgınlığı sonucu ters yöne dönen Saime Gökçen Yıldız'ın (20) kullandığı 80 FZ 853 plakalı otomobil, Denizli'den İzmir'e gitmekte olan Necmettin K. (50) idaresindeki 35 JZ 769 plakalı kamyonla çarpıştı. Genç kızın kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrularak, büyük hasar aldı.

Otoyolu kullanan diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü kızı Saime Gökçen Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada sürücünün babası Gökhan Yıldız (50) ve annesi Nihal Yıldız (48) ile kardeşi İrem Gülçin Yıldız (18), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Denizli'deki hastanelere, sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları

Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İddialar vahim
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada

Detaylar belli oldu! Muhittin Böcek soruşturmasını başlatan alışveriş
3 belediye başkanının gözaltına alınması sonrası Özgür Özel MYK'yi topladı

3 başkanın gözaltına alınması sonrası Özgür Özel'den ilk hamle
Başkan yardımcısının baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşveti aldığı anlar kamerada

Baklava kutusundan 110 Bin Euro çıkmıştı! İşte rüşveti aldığı anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü

Yaprak Dökümü'ne ev sahipliği yapan köşkün son hali çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.