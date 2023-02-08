Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli AFAD, enkaz altındaki kadını kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Denizli AFAD, enkaz altındaki kadını kurtardı Denizli'den depremin olduğu bölgeye giden AFAD ekipleri, Hatay'da enkazın altında kalan kadını zamanla mücadele ederek kurtardı.

Denizli Afad, enkaz altındaki kadını kurtardı

HATAY - Denizli'den depremin olduğu bölgeye giden AFAD ekipleri, Hatay'da enkazın altında kalan kadını zamanla mücadele ederek kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tek yürek olan Türkiye, dört bir yandan depremin olduğu bölgeye giderek enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor. Denizli'den alana giden AFAD ekipleri, depremin vurduğu noktalardan biri olan Hatay'da enkaz altında olan bir kadını tespit etti. Burada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ayağını molozlardan dolayı kıpırdatamayan kadını titiz çalışmanın ardından kurtararak enkazın içinden çıkarmayı başardı. Yaralı kadın tedavisi için hastaneye götürüldü. Bölgede çalışmalar sürüyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Denizli Hatay AFAD 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title