Denizli 3. sayfa haberleri... Güney Kore'de hastanede yangın: 5 ölü, 37 yaralı

Güney Kore'nin Icheon kentindeki bir hastanede çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün 50 kilometre doğusundaki Icheon'da bulunan bir hastanede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, 3'ü hasta, 1'i hemşire 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenini tespit etmek için olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKYO