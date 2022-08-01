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Denizli 3. sayfa haberleri | Denizli'de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Denizli 3. sayfa haberleri | Denizli'de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Denizli haber... DENİZLİ(İHA) – Denizli'de kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan operasyon ve takibinde 400 bin adet kaçak makaron ve 3 bin 842 adet cinsel içerikli ürün ile ilaç ele geçirildi.

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DENİZLİ(İHA) – Denizli'de kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan operasyon ve takibinde 400 bin adet kaçak makaron ve 3 bin 842 adet cinsel içerikli ürün ile ilaç ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi adli makamlara sevk edildi.

Denizli'de kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, takibe alınan araç durdurulması üzerine 1 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramada 400 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda "Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığı" suçundan yakalanan şüpheli "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu" çerçevesince adli makamlara sevk edildi.

Kaçakçılık yapan şüpheli 3 bin 842 adet cinsel içerikli ürünlerle yakalandı

Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan bir diğer operasyonda ise, Çivril ilçesinde "Emtia Kaçakçılığı" yaptığı tespit edilen 1 kişi takibe alındı. Yapılan çalışmada şüpheli ilçe girişinde aracıyla durdurularak yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada 3 bin 842 adet cinsel içerikli ürün ile ilaç ele geçirildi. Yakalanan şüpheli "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu" çerçevesince adli makamlara sevk edildi - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler

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