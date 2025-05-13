DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatında Helikopter Acil İniş Yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-II/2025 tatbikatı sırasında Antalya açıklarında bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını açıkladı. Helikopterdeki dört personelin sağlık durumu ise iyi.
MSB: "DENİZKURDU-II/2025 tatbikatında askeri helikopter denize acil iniş yaptı"
ANTALYA - Milli Savunma Bakanlığı, "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa