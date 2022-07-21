Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin TL ceza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin TL ceza Yalova'da yüzer kreynden kaynaklı petrol türevi kirlilik tespit eden ekipler, 1 milyon 333 bin TL ceza kesti.

Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin TL ceza

KOCAELİ - Yalova'da yüzer kreynden kaynaklı petrol türevi kirlilik tespit eden ekipler, 1 milyon 333 bin TL ceza kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çevre uçağıyla kontrol uçuşu yapıldı. Denetim kontrolü sırasında Yalova Tersaneler Bölgesinde bulunan yüzer kreynden kaynaklı petrol türevi kirlilik tespit edildi.

Hemen harekete geçen ekipler, önlem alarak denizi temizledi. Kirliliğe sebep olan yüzer kreyne 1 milyon 333 bin ceza kesildi.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title