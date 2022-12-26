Denizi kirleten gemiye 3 buçuk milyonluk ceza 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de Ukrayna bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edilince, 3 milyon 492 bin 858 TL para cezası kesildi. Kocaeli'de Ukrayna bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edilince, 3 milyon 492 bin 858 TL para cezası kesildi. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca kontrol gerçekleştirilirken, denizi kirleten gemi tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ukrayna bandıralı kuru yük gemisinin petrol türevleriyle denizi kirlettiğini belirledi. İnceleme başlatan ekipler, gemiye 3 milyon 492 bin 858 TL para cezası uyguladı. Gemi ile ilgili idari yaptırım süreci başlatıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ukrayna Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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