Enez açıklarında sürüklenen tekne, Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı ile tespit edildi
AA - 3. Sayfa
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Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne, ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı'yla tespit edilerek kurtarıldı.
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne, ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı'yla tespit edilerek kurtarıldı.
Enez balıkçı barınağı açıklarında bir teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışma başlattı.
Teknenin yeri, Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı tarafından kısa sürede tespit edildi.
Kıyıya çıkarılan teknedeki 4'ü çocuk 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
AA / Gökhan Balcı - 3. Sayfa