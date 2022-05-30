Denize giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde arkadaşlarıyla denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla denize giren 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, bir süre sonrada gözden kayboldu. İhbar üzerine sahilde görev yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı martı timlerine, Marmara Boğazlar Sahil Güvenliğe ve Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına haber verildi. Çevrede araştırma yapan sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 50 metre açıkta, 4 metre derinliğinde çocuğa ulaştı.

İsminin Abdurrahman ElŞuveyğ olduğu öğrenilen çocuğun cansız bendeni çıkarıldıktan sonra, ambulansla Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa