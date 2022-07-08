Denize atlayan keçi 'Ferdinand'a arkadaş olacak

Mersin'de kaçarak denize atlayan ve 600 metre yüzdükten sonra vatandaşlar tarafından kurtarılan kurbanlık keçiyi Haluk Levent satın aldı. Keçinin İzmir'e 2018 yılında kurtarılan 'Ferdinand' isimli dananın kaldığı çiftliğe gönderileceği öğrenildi.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Lüfti Turaç'ın 3 gün önce aldığı kurbanlık keçi kaçtı. 3 gün boyunca kaçan keçi, sahil kenarında görüldü. Bu sırada keçi denize atlayarak yüzmeye başladı. Yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı. Kurtarılan hayvan jandarma ekipleri tarafından küpesinden yola çıkılarak önce satıcıya ardından da sahibine ulaşılarak teslim edildi. Durumdan haberdar olan AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent'te keçinin sahibi Turaç ile irtibata geçip keçiyi satın aldı. Derneğin Mersin şehir başkan yardımcısı Faruk Kılınç, Haluk Levent'in aldığı keçiyi teslim aldı. Bir boynuzu kırılan keçinin kısa süre içerisinde 2018 yılında Rize'de kaçarak denize giren Ferdinand ismi verilen dananın kaldığı İzmir'deki çiftliğe götürüleceği aktarıldı.

"Ferdinand'ın yanına göndermek için buradayız"

Bilgi veren AHBAP Derneği Mersin Şehir Başkan Yardımcısı Faruk Kılınç, "Lütfi ağabeyimizin hayvanlarından Karakız'ımız kaçmış. Özgürlüğüne çok düşkün. 3 gündür geziyor. Bizde Haluk başkanımızın 'bunu getirin' talimatıyla Ferdinand'ın yanına göndermek için buradayız. İnşallah onu özgürlüğüne kavuşturacağız. Orada bir tek Ferdinand yok, bu şekilde ihtiyacı olan, özgürlüğüne düşkün olan hayvanlarımızı orada topluyoruz. Emekliliğini orada yaşayacak. Haluk başkan parasını gönderdi, Lütfi abide parasını hesabında gördü. O da mutlu, keçimiz de mutlu. Arkadaşlarının yanına vardığında çok daha mutlu olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Kendini denize atmış Kıbrıs'a gidiyormuş"

Kurbanlık için 3 tane keçi aldığını aktaran Lütfi Turaç ise" Eve geldik keçiyi kaçırdık. Bir gördük bir daha görmedik. Bir gün dediler ilkokulun arkasında, 2-3 kişi gittik yakalayamadık ormana kaçtı. İkinci gün köyün üzerinden yine kaçtı. Üçüncü gün dedim bu benden çıkmıştır, kaderine terk ettik Allah büyük. Dün yine Avgadı'dayım telefon açtılar meslek lisesi yolundan aşağı gidiyor dediler, 'Bahtı açık olsun' dedim. Bir daha aradılar bizim gibi gariban atmış kendini denize Kıbrıs'a gidiyormuş"diye konuştu.

Keçinin adı 'Karakız'

Haluk Levent'in kendisini aradığını anımsatan Turaç," Lütfi abi, keçiyi almak istiyoruz' dedi 'tamam' dedim. Sizin aracılığınızla buluştuk. Keçinin adı 'Karakız' yakalayan arkadaşlar burada. Site sakinlerinden gören arkadaşlar denize açılmışlar, kimi diyor 500 metre, kimi diyor 600 metre, kimi 400 metre kulaçlamışlar gelmişler. Belki de Kıbrıs'a tatile gidecekti. Bu da Allah'tan. Kurban olduğum Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Sebep olandan gelenden, gidenden, yüzenden, çıkarandan, sizden de" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa