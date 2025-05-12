Denizden balık yerine Angus çıktı

HATAY - Hatay'ın Akdeniz kıyısı olan Arsuz ilçesinde kıyıya vuran telef olmuş angus vatandaşlar tarafından fark edilerek, iş makinesiyle kaldırıldı.

Yurt dışından gemilerle Türkiye'ye getirilen ve dönem dönem tırdan kaçarak ortalığı bir birine katan Anguslardan birisi bu kez denizden çıktı. İskenderun körfezi Arsuz ilçesi mevkiinde telef olan Angus sahile vurdu. Angus, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen iş makinesiyle sahilden kaldırıldı. Denizden çıkan angus vatandaşlar tarafından garipsendi.

Telef olan Angusu denizde sürüklenirken fark eden Muhammed Kemal Aydemir (15), " saat 3 gibi ailemle beraber deniz kenarına gelmiştik. Babam Botla denize çıktı, ufuk çizgisinde bota benzeyen bir şey gördük. Kısa bir süre sonra kıyıya doğru yanaştı. Ben yüzerek yanına gittim, gördüğüm şey çuval içinde ayağı kesilmiş bir şekilde angustu ve leş gibi kokuyordu. Ondan önce toynağı elime geldi zaten onu kıyıya doğru fırlattım. Ondan sonra kıyıya vurdu. Sahil güvenlik ekiplerini aradık geldiler aldılar. Normalde sahil güvenliğinde kontrol etmesi lazım burada angusun ne işi var. Millet ailesi ile geliyor küçük çocukları var, angusta mesela mikrop olabilirdi " ifadelerini kullandı.