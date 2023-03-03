Denizdeki mayın sanılan cisim çöp poşeti çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde denizde bir cisim gören vatandaşlar, mayın korkusu ile ekiplere haber verdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde denizde bir cisim gören vatandaşlar, mayın korkusu ile ekiplere haber verdi. Cismin çöp dolu poşet olduğu ortaya çıktı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Filyos Sahili'nde meydana geldi. Denizde bir cisim görerek mayın olduğunu sanan vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Denizdeki büyük siyah cisim, karaya çıkarılınca belli oldu. Mayın zannedilen cismin çöp dolu bir poşet olduğu belirlendi. - ZONGULDAK