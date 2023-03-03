Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizdeki mayın sanılan cisim çöp poşeti çıktı

3. Sayfa Haberleri

Denizdeki mayın sanılan cisim çöp poşeti çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde denizde bir cisim gören vatandaşlar, mayın korkusu ile ekiplere haber verdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde denizde bir cisim gören vatandaşlar, mayın korkusu ile ekiplere haber verdi. Cismin çöp dolu poşet olduğu ortaya çıktı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Filyos Sahili'nde meydana geldi. Denizde bir cisim görerek mayın olduğunu sanan vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Denizdeki büyük siyah cisim, karaya çıkarılınca belli oldu. Mayın zannedilen cismin çöp dolu bir poşet olduğu belirlendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Filyos 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title