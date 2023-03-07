Denizde yaralanan balıkçıyı Sahil Güvenlik tahliye etti 3. Sayfa Haberleri Balıkesir Ayvalık ilçesi açıklarında 1 kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi. Balıkesir Ayvalık ilçesi açıklarında 1 kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik unsurları tarafından gerçekleştirildi. Karaya çıkartılan yaralı 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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