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Denizde Sürüklenen Kuzu Kurtarıldı

Denizde Sürüklenen Kuzu Kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında denizde sürüklenen kuzu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında denizde sürüklenirken tespit edilen kuzu, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personeli, Alibey (Cunda) Adası açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde bir kuzunun sürüklendiğini fark etti. Harekete geçen ekipler, tekneyle hayvana ulaşarak kuzuyu güvenli şekilde denizden çıkardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kuzu, Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilerek sahibine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kuzunun denize nasıl düştüğü ise bilinmiyor. Sahil Güvenlik personelinin duyarlı müdahalesi takdir topladı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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