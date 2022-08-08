Yer: Türkiye! Önce boğulmaktan kurtardılar, sonra tekme tokat dövdüler
Sakarya'da iki vatandaş denizde, şortlarını çıkarıp kadınlara uygunsuz hareketler yaptı. Çevrede bulunan kişilerin duruma müdahale etmesi üzerine bir kişi yakalanarak darbedildi. Şüphelilerden bir diğeri ise dayaktan kaçmak için açık denize doğru yüzdü. Burada boğulma tehlikesi geçiren şahıs, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldıktan sonra vatandaşlar tarafından feci şekilde dövüldü.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan olayda iki kişi denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz hareketler yaptı. Çevredeki vatandaşların duruma tepki göstermesi üzerine şahıslardan biri yakalanırken, diğeri açık denize doğru yüzerek kaçtı.
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Öte yandan dayaktan kaçan şahıs denizde boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı. Kıyıda öfkeli kalabalık ile baş başa kalan şahıs, vatandaşlar tarafından feci şekilde dövüldü.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların darbedilme anları ise anbean bölgede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.