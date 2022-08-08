Yer: Türkiye! Önce boğulmaktan kurtardılar, sonra tekme tokat dövdüler

Sakarya'da iki vatandaş denizde, şortlarını çıkarıp kadınlara uygunsuz hareketler yaptı. Çevrede bulunan kişilerin duruma müdahale etmesi üzerine bir kişi yakalanarak darbedildi. Şüphelilerden bir diğeri ise dayaktan kaçmak için açık denize doğru yüzdü. Burada boğulma tehlikesi geçiren şahıs, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldıktan sonra vatandaşlar tarafından feci şekilde dövüldü.