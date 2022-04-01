Denizde rahatsızlanan balıkçının yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize açılan bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan vatandaşın imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Olay, Kuşadası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçı teknesinde bulunan bir vatandaş, açık denizde oldukları sırada bir anda fenalaştı. Arkadaşlarının rahatsızlandığını gören diğer, telsiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi. İhbar üzerine tekenin bulunduğu koordinata gelen sahil güvenlik ekipleri, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini yaparak karaya getirdi. Kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa