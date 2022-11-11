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Denizde kaybolmuştu, cansız bedeni 5 kilometre uzakta bulundu

3. Sayfa Haberleri

Denizde kaybolmuştu, cansız bedeni 5 kilometre uzakta bulundu Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan yabancı uyruklu şahısın cansız bedeni denize girdiği bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Denizde kaybolmuştu, cansız bedeni 5 kilometre uzakta bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan yabancı uyruklu şahısın cansız bedeni denize girdiği bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, 6 Kasım günü Karasu ilçesi Akkum mevkiinde meydana geldi. Denize girdikten sonra gözden kaybolan yabancı uyruklu iki kardeşten Achemez A., yaklaşık 2 buçuk saat sonra sağ olarak bulunmuştu. Diğer kardeş Temmot Aliyev'in cansız bedeni ise yapılan çalışmalar neticesinde 5 gün sonra denize girdiği bölgenin yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Batı Karadeniz Caddesi Liman mevkiinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan Aliyev, sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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