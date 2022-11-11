Denizde kaybolmuştu, cansız bedeni 5 kilometre uzakta bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan yabancı uyruklu şahısın cansız bedeni denize girdiği bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, 6 Kasım günü Karasu ilçesi Akkum mevkiinde meydana geldi. Denize girdikten sonra gözden kaybolan yabancı uyruklu iki kardeşten Achemez A., yaklaşık 2 buçuk saat sonra sağ olarak bulunmuştu. Diğer kardeş Temmot Aliyev'in cansız bedeni ise yapılan çalışmalar neticesinde 5 gün sonra denize girdiği bölgenin yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Batı Karadeniz Caddesi Liman mevkiinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan Aliyev, sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.