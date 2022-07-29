Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can'ı arama çalışmalarına ara verildi - Haberler

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Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can'ı arama çalışmalarına ara verildi

Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can'ı arama çalışmalarına ara verildi

Zonguldak'ta dalgalara kapılarak denizde kaybolan 19 yaşındaki üniversite öğrencisini arama çalışmaları ikinci gününde de devam etti.

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Zonguldak'ta dalgalara kapılarak denizde kaybolan 19 yaşındaki üniversite öğrencisini arama çalışmaları ikinci gününde de devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte denizde aramalara ara verildi. Aramaların günün ilk ışıklarından itibaren devam etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (ZBEÜ) öğrenim gören 19 yaşındaki Hasan Can Güney, Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyüne gelerek sahilde denize girdi. Dalgalar arasında çırpınan gence yardım etmek isteyen başka bir vatandaş da boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalara kapılan Güney gözden kayboldu. Bölgedeki arama çalışmalarını AFAD koordinatörlüğünde denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, karadan ise AFAD ve jandarma ekipleri dron destekli olarak ikinci günde de sürdürdü. Havanın kararmasıyla birlikte görüş mesafesinin azalması nedeniyle aramalara ara verildi. Gün boyu denizde ve kayalık bölgelerde arama yapan dalgıç ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak AFAD 3. Sayfa Haberler

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