Denizde kaybolan şahsın cesedi bulundu Samsun'da denizde kaybolan yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni, 1 hafta sonra vatandaş tarafından bulundu. Samsun'da denizde kaybolan yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni, 1 hafta sonra vatandaş tarafından bulundu. 11 Temmuz Pazartesi günü Samsun'un Bafra ilçesinde, ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Koşu Mahallesi'nde denize girdikten bir süre sonra suda kaybolan Suriye uyruklu 24 yaşındaki İbrahim Selim'in arama çalışmalarında bir sonuç alınamamıştı. Bugün vatandaşlar tarafından Doğanca Mahallesi Kuş Cenneti sahilinde ceset gördüler. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine denizde kaybolan İbrahim Selim'in yakınlarına haber verildi. Ailesi tarafından teşhis edilen ceset Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Denizde kaybolan şahsın cesedi bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.