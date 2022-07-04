Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Ordu'da dün akşam serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Ordu'da dün akşam serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saat 16.00 sıralarında Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Resul Akkaya (23) akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Akkaya'nın denizde gözden kaybolduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yoğun dalganın olduğu denizde arama çalışması başlatan dalgıç ekipleri, kaybolan Resul Akkaya'yı bulmak için gece saatlerine kadar arama çalışması yürüttü. Gece ara verilen arama çalışmaları sabah helikopter desteği ile tekrar başladı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde bugün akşam saatlerinde Akkaya'nın cansız bedeni denize girdiği alanın yakınlarında bulundu.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title