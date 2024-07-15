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Denizde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

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Zonguldak'ta serinlemek için denize giren 37 yaşındaki Erdal A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle'deki Uzunkum Plajı'nda yaşandı.

Denizde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta serinlemek için denize giren 37 yaşındaki Erdal A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle'deki Uzunkum Plajı'nda yaşandı. Erdal A. (37); bir süre önce arkadaşlarıyla birlikte geldiği plajda serinlemek üzere girdiği denizde gözden kayboldu. Arkadaşlarının arama çabaları sonuçsuz kalınca ihbar üzerine olay yerine AFAD, Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar su altında, Sahil Güvenlik botu ise su üstünde arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından bulunan Erdal A.'nın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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