Denizde katliama suçüstüMUĞLA Muğla'da gece saatlerinde Gökova körfezinde avcılığa kapalı alanda yasadışı avcılık yapan dip Trol teknesinde avlanması yasak ve koruma altında bulunan vatoz ve köpek balığı türlerinin yanında avlanması serbest mercan ve lokum balığı da yakalandı.

Denizde katliama suçüstü

MUĞLA Muğla'da gece saatlerinde Gökova körfezinde avcılığa kapalı alanda yasadışı avcılık yapan dip Trol teknesinde avlanması yasak ve koruma altında bulunan vatoz ve köpek balığı türlerinin yanında avlanması serbest mercan ve lokum balığı da yakalandı.

Gökova Körfezi Akbük açıklarında avlanmanın yasat olduğu kapalı sahada deniz ürünleri avcılığı yapıldığını tespit eden Akdeniz Koruma Derneği, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri avcılığa kapalı ve yasak alanda dip trolü teknesi ile yasa dışı deniz ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen tekneye çıkarak arama yaptı. Sahil Güvenlik ekiplerinin teknede yaptığı aramada, teknenin güvertesinde çok sayıda avlanması yasak ve koruma altındaki vatoz ile köpek balığı türleri tespit edildi. Teknede ayrıca mercan, istavrit ve lokum balığı türlerine de rastlandı. Sahil Güvenlik ekipleri tekneye ve güvertede bulunan balıklara el koyarak tutanak tuttu. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri teknede bulunan balıkları teslim almak için bölgeye hareket etti. Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı avlanan balıklara el koyacak. Balıkların içinde yakalanması ve satılması yasak olan türler dışındaki satılması serbest olan türler satılarak parası emanete, ardından hukuki sonuca göre değerlendirilecek.

Avlanmasının yasak olduğu bölgede yasa dışı avcılık yapıldığı gerekçesi ile tekne sahibine 1380 sayılı su ürünleri yasası, çevrenin kasten kirletilmesi ve çevre kanununun ilgili maddelerine muhalefetten yüksek miktarda idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.