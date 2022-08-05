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Denizde görülen yuvarlak cisim paniğe neden oldu

Denizde görülen yuvarlak cisim paniğe neden oldu

Sinop'ta sahilde görülen cisim panik oluşturdu.

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Sinop'ta sahilde görülen cisim panik oluşturdu. Cismin füze yapımında kullanılan azot tankı olduğu tespit edildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında kent merkezi stat sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren vatandaşlar yuvarlak bomba benzeri bir cisme rastlayınca durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak cismi kontrol etti. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen cismin Rus menşeili füzelerde soğutma amaçlı kullanılan azot tankı olduğu anlaşıldı.

Cisim sahil güvenlik ekipleri tarafından teslim alındı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

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