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Denizde erkek cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizin açıklarında henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizin açıklarında henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 2 haftayı geçkin bir zamandır denizde olduğu değerlendiriliyor.

Olay, Osmangazi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizin üzerinde birisinin hareketsiz şekilde yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Osmangazi Köprüsü'nün yakınlarında çalışma yapan deniz polisi, hareket etmeyen bir erkek bedenine rastladı. Şahsı tekneye alan ekipler, daha sonra kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Denizden çıkarılan ceset, daha sonra ambulansa alınarak otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkek cesedinin 2 haftayı geçkin bir zamandır denizde olduğu değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Köprüsü Dilovası Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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